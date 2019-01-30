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3 kişinin 1 milyon 280 bin lirasını dolandıran cezaevi firarisi suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

Mersin’de limandan ucuz lüks araç çıkarma bahanesiyle bir kadını 80 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin’de limandan ucuz lüks araç çıkarma bahanesiyle bir kadını 80 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın yapılan incelemesinde daha öncede 2 kişiyi çeşitli bahanelerle 1 milyon ve 200 bin lira dolandığı iddiasıyla dosyasının bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, G.N. isimli bir kadın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği’ne gelerek Onur G. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Müşteki kadın, Onur G.’nin kendisine gümrükten ucuz lüks araç çıkartabileceğini, bunun için kendi aracını satması gerektiğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine aracını 60 bin liraya sattığını, yine benzer bahanelerle Onur G.’nin kendisinden 20 bin lira daha aldığını belirten müşteki kadın, şahısla bir kez daha para vermek için buluşacağını beyan etti. Bunun üzerine kadın ile şahsın buluşacağı yerde önlem alan polisler, kovalama sonucunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

1 milyon 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla dosyası var
Yapılan araştırmalarda şahsın yine benzer bahaneler öne sürerek 2017 yılında Malatya’da ikamet eden A.A. isimli şahıstan 1 milyon, A.T. isimli şahıstan 200 bin lira almak suretiyle dolandırdığı, yine 2018 yılı içerisinde Mersin’de 4 ayrı kişiyi bu yolla dolandırdığı, ayrıca şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G. tutuklandı.

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