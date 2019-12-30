3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Tolga Kozan (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı. Kozan, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Kozan, iddiaya göre, husumetli olduğu Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A. ile yolda karşılaştı. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken Kozan, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanıp, kanlar içinde yere yığılan Kozan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Tolga Kozan'ı bıçakla yaralayıp, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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