3 kişinin hayatını kaybettiği organ nakilleriyle ilgili üniversiteden yeni açıklama

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği üçüncü kişi de ölmüştü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yeni açıklamada, "Hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmiş, genç kadından alınan organlar 3 kişiye nakledilmişti. Tekin’in organlarından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a (60) nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından Münire İnanç ve Arife Aykut hayatını kaybetmişti. Nakilin gerçekleştiği bir diğer hasta Ali Uslu (61) da günlerdir yoğun bakımdaydı. Uslu’dan da acı haber geldi ve 61 yaşındaki adam Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.