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3 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 18:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen, anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaza kameraya anbean yansıdı.Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen, anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaza kameraya anbean yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, burada seyir halinde olan 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi ise aynı istikamette seyir halinde olan 54 AS 478 plakalı otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarpmıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsü Oğulcan Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken 9 kişi de yaralanmıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Oğulcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Son yolculuklarına ikindi namazında uğurlandılar
Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında anne, baba ve bebekleri son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza anı KGYS’ye yansıdı
Meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) yansıyan görüntülerde, Adapazarı istikametinden Bilecik yönüne doğru seyir halinde olan otomobilin bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve seyir halindeki işçi servisine çarpma anları yer alıyor.

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