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3 kişinin öldüğü asker uğurlamadaki kazada çarpışma anı yolcu kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

ADANA’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden kent merkezine giden, asker adayı Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ın öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı kaza anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

3 kişinin öldüğü asker uğurlamadaki kazada çarpışma anı yolcu kamerasında

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden kent merkezine giden, asker adayı Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ın öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı kaza anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Ateş'in ve yakınlarının bulunduğu midibüsün içinde çekilen cep telefonu görüntülerinde gençler şarkı söyleyip eğleniyor. Haydar Ateş'in alkışlarla arkadaşlarına eşlik ettiği görüntü, çarpışma anıyla son buluyor.
Kaza, 31 Ocak'ta saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Askere gidecek olan Haydar Ateş, yakınlarıyla birlikte il merkezine gitmek için belediyeye ait bir midibüs ile yola çıktı. Ancak midibüs, Yüreğir ilçesine geldiğinde ters yönden gelen İbrahim Ç.’nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Haydar Ateş’in cenazesi, Karataş’ta yapılan askeri törenle toprağa verildi.
BAŞKA BİR YOLCU GÖRÜNTÜLEDİ
Kazadan önce midibüs içindeki eğlenceye ait görüntüler ortaya çıktı. Midibüste bulunanlardan birinin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde gençler, şarkı söyleyip eğleniyor. Haydar Ateş de midibüsün ön konsoluna oturarak, şarkı söylüyor ve arkadaşlarına alkışlarla eşlik ediyor. Görüntüler, midibüsün iş makinesiyle çarpıştığı anla son buluyor.

FOTOĞRAFLI

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