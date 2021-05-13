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  4. 3 kişinin öldüğü çatışmayı görüntüleyen güvenlik kamerasının hard diski sökülmüş

3 kişinin öldüğü çatışmayı görüntüleyen güvenlik kamerasının hard diski sökülmüş

13.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Silahlı çatışmanın yaşandığı sokaktaki bir villanın güvenlik kamerasına ait hard diskin, olaydan hemen sonra sökülüp, alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise, “Olay yerine 5 araçla geldiler. Mevlüt abiyi sordular. Biz de telefonla aradık. Mesut abi araçtan iner inmez ateş ettiler” dedikleri öğrenildi. Çatışmada ölen Uğur Köroğlu'nun Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

3 kişinin öldüğü çatışmayı görüntüleyen güvenlik kamerasının hard diski sökülmüş

Başıbüyük Mahallesi Hercai Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında yaşanan silahlı çatışmada Mevlüt Mesut Bilgin, Uğur Köroğlu ve Metin Gökhan Ocakçı hayatını kaybetti, Batuhan Ş. yaralandı. Olaydan sonra geniç çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Batuhan Ş., Doğancan Ç., Atıl A., Baver S., Hüseyin Y. ve Mesut Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

"BEŞ ARAÇLA GELDİLER"

Şüphelilerden Anıl A. polise verdiği ifadesinde, “İki arkadaşımla birlikte olay yerinde bulunan kulübede oturuyorduk. Sonrasında beş araç geldi. Araçlardan inen ve adının Uğur Köroğlu olduğunu belirten bir kişi, ‘Çabuk Mesut abini ara, buraya gelsin' dedi. Ben de Mevlüt Mesut Bilgin’i aradım. Konuştuğum sırada telefonu alan Uğur Köroğlu, 'Hadi seni bekliyorum. Çabuk gel’ dedi. Kısa süre sonra da Mesut abi yanında Batuhan Ş. ve Doğancan Ç.’yle birlikte olay yerine geldi. Sonrasında da karşılıklı silahlı çatışmaya girdiler” dedi.

MEVLÜT MESUT BİLGİN ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA VURULDU

Şüphelilerden Doğancan Ç. ise, “Mevlüt Mesut Bilgin patronum. Kartal’da bulunan bir spor salonunda Batuhan Ş.’yle oturduğum sırada Mesut abi geldi. Çok sinirliydi. 'Hadi gidiyoruz' dedi. Beraber araca bindik. Olay yerinde Mesut abi araçtan indiği sırada Uğur Köroğlu önce Mesut abiye sonra da bize ateş etmeye başladı” diye konuştu.

OLAY ANINI GÖREN KAMERA KAYDININ HARD DİSKİ KAYIP

Olay yerinde araştırma yapan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı çatışmanın yaşandığı sokaktaki bir villanın güvenlik kamerasına ait hard diskin, olaydan hemen sonra sökülüp, alındığını belirledi.

SEDAT PEKER DETAYI

Öte yandan Uğur Köroğlu.'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Uğur Köroğlu'nun Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi. (DHA)

PEKER

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Anahtar Kelimeler:
sedat peker Maltepe

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