3 kişinin öldüğü çatışmayı görüntüleyen güvenlik kamerasının hard diski sökülmüş

Başıbüyük Mahallesi Hercai Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında yaşanan silahlı çatışmada Mevlüt Mesut Bilgin, Uğur Köroğlu ve Metin Gökhan Ocakçı hayatını kaybetti, Batuhan Ş. yaralandı. Olaydan sonra geniç çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Batuhan Ş., Doğancan Ç., Atıl A., Baver S., Hüseyin Y. ve Mesut Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

"BEŞ ARAÇLA GELDİLER"

Şüphelilerden Anıl A. polise verdiği ifadesinde, “İki arkadaşımla birlikte olay yerinde bulunan kulübede oturuyorduk. Sonrasında beş araç geldi. Araçlardan inen ve adının Uğur Köroğlu olduğunu belirten bir kişi, ‘Çabuk Mesut abini ara, buraya gelsin' dedi. Ben de Mevlüt Mesut Bilgin’i aradım. Konuştuğum sırada telefonu alan Uğur Köroğlu, 'Hadi seni bekliyorum. Çabuk gel’ dedi. Kısa süre sonra da Mesut abi yanında Batuhan Ş. ve Doğancan Ç.’yle birlikte olay yerine geldi. Sonrasında da karşılıklı silahlı çatışmaya girdiler” dedi.

MEVLÜT MESUT BİLGİN ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA VURULDU

Şüphelilerden Doğancan Ç. ise, “Mevlüt Mesut Bilgin patronum. Kartal’da bulunan bir spor salonunda Batuhan Ş.’yle oturduğum sırada Mesut abi geldi. Çok sinirliydi. 'Hadi gidiyoruz' dedi. Beraber araca bindik. Olay yerinde Mesut abi araçtan indiği sırada Uğur Köroğlu önce Mesut abiye sonra da bize ateş etmeye başladı” diye konuştu.