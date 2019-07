3 kişinin öldüğü kazada, 'kusurlu yol' iddiası

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da geçen 6 Nisan'da sıcak asfalt yüklü kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Fazıl Büyük, kızı Fatma Büyük Özsan ve torunu İkbal Gülsüm Özsan öldü. Kazada tali kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Mehmet Can, tutuksuz yargılanırken, eşini, kızını ve kayınpederini kaybeden mali müşavir Atilla Özsan, aynı yolda daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini öğrendiklerini söyleyerek, yolun kusurlu olduğunu iddia etti.

Ayaş ilçesine bağlı Şıh Muhittin Mahallesi Karaçukur mevkiinde meydana gelen kazada Mehmet Can yönetimindeki sıcak asfalt yüklü kamyon, Fazıl Büyük yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Fazıl Büyük, kızı Fatma Büyük Özsan (44) ve torunu İkbal Gülsüm Özsan (5) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili tali kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Mehmet Can hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açıldı. Sürücü Mehmet Can, tutuksuz yargılanıyor.

'YOL KUSURLU'

Kazada eşini, kızını ve kayınpederini kaybeden mali müşavir Atilla Özsan, aynı yolda daha önce de ölümlü kazaların meydana geldiğini söyledi. Özsan, "Aynı yerde 2016 yılında 3 öğrenci, TIR'ın çarpması sonucu öldü. Eşim ve kızımı kaybettiğim kaza sonrası da yine bir kaza meydana geldi ve 1 kişi öldü. Daha yeni trafik levhaları asılıyor. Yol kusurlu. Amacım, kimse benim yaşadığım acıyı yaşamasın. Adalet istiyoruz. Kazaya neden olan belediye ya da her kimse bu işten sıyrılıp kurtulmasını istemiyoruz. Ceza almasını istiyoruz. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını istiyorum. Evimde üç ışık yanıyordu. Ben, kızım ve eşimin ışığı vardı. İkisi gitti kala kala bir tek ışığım kaldı. O da kendini zor aydınlatıyor. Tek isteğim var, suçlular cezasını alsın. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın, ibretlik bir ceza olsun. Hiçbir şeyim kalmadı geriye. Evime geçip hüngür hüngür ağlıyorum" diye konuştu.

'KUSURUN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Aynı kazada yaralanan ve eşini kaybeden Gülsüm Büyük, (65) ayağında ve kalçasında kırık olduğunu belirterek, "Yeni yeni yürümeye başladım. İçim kan ağlıyor. Ciğerim yanıyor. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Yine aynı kazada yaralanan Elif Büyük (38) de, "Belimde, göğüs kafesimde ve boynumda kırıklar var. Bir anda hayatımızdan 3 kişi gitti. Biz soy ismimiz gibi büyük bir aileydik, yarımız gitti. Bu hayata alışmaya çalışıyoruz. Adaletin sağlanmasını istiyoruz. Başka acılar yaşanmasın" dedi.

'KAZADAN SONRA KASİS VE IŞIKLI UYARILAR EKLENDİ'

Ailenin avukatı Murat Yelken ise olayla ilgili yüklenici firmanın ve belediyenin de davaya dahil edilmesini istediklerini; ancak mahkemenin bunu reddettiğini belirterek, "Bir sonraki celsede yine talepte bulunacağız. Keşif talebimiz reddedildi. Sonuca ulaşana kadar suçun tüm sorumluları cezalarını çekene kadar peşinde olacağız. Kaza yerinde köşede bir ormanlık arazi var. Kazadan sonra tüm ağaçlar kesiliyor ve belediye oradaki çalıları temizliyor. Karayolları kasisler koyuyor, ışıklı uyarılar ekliyor. Bizim kazadan 12 gün sonra aynı yerde ölümlü ve yaralanmalı bir kaza daha oluyor" dedi

FOTOĞRAFLI