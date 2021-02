3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının duruşmasında mahkeme başkanından tepki

Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamaya devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanının her iki tarafa da “Nasıl iyi muhtarlık yapıyor musunuz? Muhtar olsanız ne olacak olmasanız ne olacak. İyi muhtarlık yapmışsınız. Yazıktır. Günahtır” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 2’si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’nci duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet O. ile Cuma O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken duruşmada sanık Cemal O., Cemal O., Süleyman O., Bayram O. ile Işık O., avukatları Enes Akbulut Süleyman Akgün hazır bulundu. Müşteki Durdu K. Fatma K. Adnan K. ve Fatma K. duruşmaya avukatları Bayram Kuş ve Baran Can Kuş ile birlikte katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı sanık Ahmet O.’nun tahliyesini, Cuma O.’nun ise tutukluluk halinin devamı talep ederek eksik hususların giderilmesini istedi.

Mütalaanın ardından söz alan, kavgada 3 oğlunu kaybeden müşteki anne Firdevs K. ise “3 tane can gitti. Bunlar dışarıda gezmesin tutuklansın. 3 ev öksüz kaldı. Ben davacıyım. Bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.