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3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yaralanan şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Samsun’da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde 30 Ağustos’ta meydana geldi.

Samsun’da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan yaralı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde 30 Ağustos’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42) ve Mustafa Çetin (45) hayatını kaybederken, Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Olayın şüphelileri Kemal Ç. ve Murat Ç. tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Hamza Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silahlı saldırıda yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Ali Osman A., tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ali Osman A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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