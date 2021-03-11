HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı

11.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de alkollü kullandığı aracıyla karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralamasına yaralanmasına sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kaza, 8 Temmuz 2018 yılında İzmit Kandıra Tekke Köyü mevki D-605 Karayolunda meydana geldi.

Kocaeli’de alkollü kullandığı aracıyla karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralamasına yaralanmasına sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 8 Temmuz 2018 yılında İzmit Kandıra Tekke Köyü mevki D-605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Ömer Yağcı idaresindeki Fiat marka 34 FE 3074 plakalı otomobilin, hatalı sollama sonucu 4 araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 kişiden 3’ü ise hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Ömer Yağcı ise tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasten ölüme ve yararlanmaya sebep olma’ suçundan yargılanan sanık Ömer Yağcı, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

“Ben kimsenin ölmesini istemedim”
Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan tutuklu sürücü Ömer Yağcı, pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyetinin söz vermesiyle savunmasını yapan sanık Yağcı, "Ben kimsenin ölmesini istemedim. Keşke kimse ölmeseydi" dedi.
Müebbet ve 55 yıl hapis
Yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti, 3 kişinin ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ömer Yağcı’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem
Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Kutsi sessiz sedasız evlendi!

Kutsi sessiz sedasız evlendi!

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Hangi iller kırmızı listede? İşte güncel koronavirüs risk haritası

Güncel koronavirüs risk haritası

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu duyurdu! Tunceli'de artık ihale yapılmayacak

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

İcralık araç çetesi çökertildi: 200 bin liralık aracı icradan 10 bin liraya aldılar

'Pes' dedirtti: 200 bin liralık aracı 10 bin liraya almışlar

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

Antalya'daki falezleri ışıklandırma projesi tepki çekti: Tam bir pavyon havası

Antalya'daki falezleri ışıklandırma projesi tepki çekti

Dikkat: 'Çamur yağışı' bugün geliyor! 'Yağmurdan sonra da 2 gün evde kalınmalı'

Bugün geliyor! Uyarı yapıldı: Dışarı çıkmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.