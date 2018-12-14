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3 kişinin ölümüne neden olan şoföre 6 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Murat Ö., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Kaza, 5 Mayıs 2018'de Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana geldi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Murat Ö., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, 5 Mayıs 2018'de Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü Murat Ö. hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan dava açıldı.
1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Murat Ö. ile avukatlar hazır bulundu. Olay tarihinde kamyonet ile yük taşıdığını söyleyen kamyon şoförü suçsuz olduğunu belirterek, yaşanan kazadan dolayı çok üzüntülü olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Murat Ö.’ye ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına ve cezası infaz olana kadar adli kontrol şartının devamına karar verdi.

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