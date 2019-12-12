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3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Uşak’ta sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu karşısında meydana geldi.

Uşak’ta sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.
Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu karşısında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.U.Y., 59 HD 971 plakalı otomobil ile otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Alınan son bilgiye göre sürücünün 0,77 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazada durakta bekleyenlerden Uşak Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zafer Karakaya (30) ile Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil hurdaya dönerken, alkollü üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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