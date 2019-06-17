HABER

3 kişinin yaralandığı kazada, araçtan düşen 14 bin TL’yi vatandaş buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde araçların birisinden düşen 14 bin TL bulan vatandaş, parayı sahibinin yakınlarına teslim etti.
Kaza, Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim Ş. idaresindeki 41 RP 863 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nezahat T. yönetimindeki 41 R 6594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İbrahim Ş. ile diğer araçta bulunan Nezahat Ş. ve Yücel Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya sebebi ile cadde yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciler ardımı ile araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Vatandaş bulduğu kazazedenin parasını yakınlarına teslim etti
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde dolaşan bir vatandaş kazaya karışan İbrahim Ş. idaresindeki otomobilden düşen poşet içerisindeki 14 bin TL’yi yerde buldu. Parayı alan vatandaş, olayı hemen polis ekiplerine söyledi. Daha sonra olay yerine gelen İbrahim Ş.’nin yakınları parayı vatandaştan teslim aldı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyedeBolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyede
Hakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralıHakimiyeti kaybolan araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.