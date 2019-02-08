3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada minibüsten yola dökülen yemekler, işçiler tarafından toplandı.

Kaza, Bursa- İnegöl yolunun Huzur Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Mehmet Akdağ (41) yönetimindeki 16 BYK 07 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önce önde giden Mehmet Avcı'nın (30) kullandığı yemek taşıyan 16 KBM 56 plakalı minibüse, sonra da istinat duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Akdağ, beraberinde bulunan Celal Akdağ (27) ve yemek taşıyan minibüsteki Birgül Altun (47) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

YEMEKLERİ TOPLADILAR

Kazanın ardından yola dökülen yemekler çevredekiler ve minibüsteki işçiler tarafından toplanarak, yeniden minibüse konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



