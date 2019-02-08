HABER

3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı.

3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada minibüsten yola dökülen yemekler, işçiler tarafından toplandı.
Kaza, Bursa- İnegöl yolunun Huzur Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Mehmet Akdağ (41) yönetimindeki 16 BYK 07 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önce önde giden Mehmet Avcı'nın (30) kullandığı yemek taşıyan 16 KBM 56 plakalı minibüse, sonra da istinat duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Akdağ, beraberinde bulunan Celal Akdağ (27) ve yemek taşıyan minibüsteki Birgül Altun (47) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
YEMEKLERİ TOPLADILAR
Kazanın ardından yola dökülen yemekler çevredekiler ve minibüsteki işçiler tarafından toplanarak, yeniden minibüse konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Bakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıBakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı
Gürsu esnafı Işık’ı ağırladıGürsu esnafı Işık’ı ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.