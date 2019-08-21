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3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz Pazar sabahı meydana gelen silahlı çatışmaya karıştıkları iddia edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı.Olay, Kemer’deki Deniz Caddesi’nin ünlü diskolar bölgesinde meydana geldi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz Pazar sabahı meydana gelen silahlı çatışmaya karıştıkları iddia edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı.
Olay, Kemer’deki Deniz Caddesi’nin ünlü diskolar bölgesinde meydana geldi. Eğlence yerinin bahçe kısmında E.C., Z.Ş., F.Ş., B.C.T. ve H.K. isimli kişilerle, önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen gruptan H.A. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü ve taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada H.A.’nın arkadaşı Y.K.’nin de olay yerine gelmesiyle silahlı çatışma sokağa taştı. 3 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına alırken, 3 tabanca ele geçirdi. Olaydan bir gün sonra sokağa atılmış halde bulunan silahla birlikte 4 silaha el konuldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.T., hastane çıkışı ifadesinin alınmasının ardından olayla ilgisi bulunmadığı tespit edilerek serbest bırakılırken, diğer yaralılar Z.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kişilerden 7’si, savcılığın talimatıyla Kemer Adliyesi’ne götürüldü. Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Karakolu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ekipler tarafından sıkı güvenlik önlemleri alınan adliyede nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Y.K., H.A., Z.Ş. ve B.C.T., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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