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3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Karabük’te önceki gün tabanca ve pompalı tüfekler kullanıldığı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 9 kişiden ikisi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olay, önceki gün Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Karabük’te önceki gün tabanca ve pompalı tüfekler kullanıldığı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 9 kişiden ikisi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, kavgaya tutuştu. Silahlı kavga ortasında kalan Mücahit Çetinkaya ve Şaban Tüt ile Afgan uyruklu Qudratullah Bık isimli 3 kişi ayak ve kollarından yaralanmıştı.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu Y. E. T., S. Ö., A. Ö., B. K., S. T., T. A.,T. A., Ö. Y. Ve Y. Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette 2 gün süren ifade ve sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahsılardan S.T. ve Y.E.T tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

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