3 kişinin yolun ortasındaki tehlikeli oyunu kamerada

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 3 arkadaşın bir anda durup oynamaya başladığı anlar şehir kameraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 3 arkadaş, bir anda caddenin ortasında durup oyun oynamaya başladı. Gençlerin yaklaşık 30 saniye süren tehlikeli oyunu Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.
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