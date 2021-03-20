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  4. 3 kişiyi öldüren katil damadın ifadesi ortaya çıktı

3 kişiyi öldüren katil damadın ifadesi ortaya çıktı

20.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, sesleri duyarak dışarı çıkan ve damat tarafından silahla vurulan komşu da hayatını kaybetti.

İzmir’in Bayındır ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, sesleri duyarak dışarı çıkan ve damat tarafından silahla vurulan komşu da hayatını kaybetti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, katil damadın ifadesi ortaya çıkarken, eşinin bir adamla ilişkisi olduğunu iddia etti.
İzmir Bayındır’da damat dehşeti yaşandı. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın (45) evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardında Tümen, kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yığılırken, cani damat evin dışına çıktı. İddialara göre Tümen, sesleri duyarak olay yerine yaklaşan komşu Hamza Kuzucuk’a (45) da ateş ederek ağır yaraladı. Zanlının kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen olay yerinde, komşusu Hamza Kuzucuk ise hastanede hayatını kaybetti.
Hüsnü Tümen, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte polis tarafından yakalandı.

Katil damadın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin bir adamla ilişkisi vardı
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan cezaevine giren zanlının ilk ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşinin D.A isimli bir adamla ilişkisi olduğunu, Tire ilçesinde ev tutarak birlikte yaşadıklarını öğrendiğini, cezaevinden çıktıktan sonra Buca Adatepe’de ev tutarak oraya yerleştiklerini, eşinin 1 hafta sonra tekrar kaçarak şahsın yanına gittiğini söylediği öğrenildi.

Elinden telefonu alıp mesajları görünce dehşet saçtı
Bunun üzerine boşanma davası açtığını iddia eden zanlı, eşinin birlikte yaşadığını öne sürdüğü D.A.’nın kendisine tahrik edici mesajlar attığını ileri sürdü. Bunun üzerine Bayındır’a eşinin kayın valisiyle birlikte yaşadığı eve gittiğini, eşinin elinden telefonu alarak mesajları okuduğunu ve sonrasında kayınvalidesinin kendisinin üzerine yürüdüğünü anlatan Hüsnü Tümen, önce kayınvalidesine ve sonrada eşine ateş ettiğini, dışarı çıkıp intihar edeceği esnada dışarıdan gelen kişinin silahı elinden almak istediği anda silahın ateş aldığını öne sürdü.

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