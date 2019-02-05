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3 kişiyi öldüren zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 3 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te 3 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daşdelen’in sorguda sürekli eşinin sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Ertan Daşdelen adliyeye getirildi. Zanlının adliyeye getirilmesi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üzerine çelik yelek giydirilen zanlı, gazetecilerin "pişman mısın" sorusunu yanıtsız bıraktı. Zırhlı ekip otosuna bindirilen zanlı adliyeye götürüldü.
Zanlının sorgusunda, 1 yıl önce vefat eden kayınpederinden düşen milyonlarca TL değerindeki mirası eşinin reddetmesi üzerine tartışma yaşadığını, bu nedenle ayrılma aşamasına geldiğini söylediği öğrenildi. 3 çocuk sahibi Daşdelen çiftinin ayrılması için, kayınvalidesi ve baldızlarının baskı yaptığını ileri süren zanlının, gece boyunca yaralı olan eşinin durumunu sorduğu öğrenildi.

Kardeşlerin durumu ağır
Kocası Ertan Daşdelen tarafından başından ve karnından vurulan Sultan Daşdelen ve kız kardeşinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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