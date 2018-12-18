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3 kişiyi öldürmekle suçlanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde evlerini soydukları 3 kişiyi öldüren, sonrasında aşırı harcama yapınca dikkat çekip yakalanan Orkan Şahin ve Bilal Kahraman, tutuklu yargılandıkları mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

3 kişiyi öldürmekle suçlanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde evlerini soydukları 3 kişiyi öldüren, sonrasında aşırı harcama yapınca dikkat çekip yakalanan Orkan Şahin ve Bilal Kahraman, tutuklu yargılandıkları mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılı Nisan ayında Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Berber Orkan Şahin ve işsiz olan arkadaşı Bilal Kahraman, 4 Nisan tarihinde Hanlar Başak ve oğlu Çetin Başak'ı ve 24 Nisan'da ise Almanya'dan memleketine gelen Ali Sarı'yı evinin önünde öldürdü.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Cinayet Büro ekipleri iki olayla ilgili yaptıkları detaylı incelemede, öldürülen 3 kişinin evlerinin de soyulduğunu tespit etti. Ekipler, ilçede TEM yolu gişelerindeki kameralardan 5 bin aracın geçişini inceledi. 3 bin 345 ayrı cep telefonu numarasını takibe alan ve 250 ayrı araç kiralama şirketiyle görüşene ekipler, kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakınında bulunan isimlerle de görüştü. Olaydan sonraki günlerde elde ettikleri paralarla aşırı harcama yaptıkları dikkat çeken Orkan Şahin ve Bilal Kahraman gözaltına alındı. 3 kişiyi öldürüp, 2 gasp ve 1 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Orkan Şahin ve Bilal Kahraman hakkında karar verildi. Davanın karar duruşmasında, '3 kişiyi tasarlayarak öldürmek' suçundan yargılanan 2 arkadaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanmak üzere Yargıtay'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

3 kişiyi öldürmekle suçlanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet3 kişiyi öldürmekle suçlanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet3 kişiyi öldürmekle suçlanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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