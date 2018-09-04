3 kişiyi yaralayan düğün magandaları serbest bırakıldı

İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), (DHA) -TOKAT'ın Turhal ilçesinde sokakta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralanmasına neden olan 2 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğünde meydana geldi. Düğünde rastgele havaya ateş açan 2 kişinin kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlar, B.A., İ.A. ve E.A.'ya isabet etti. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen R.D. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi, Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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