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3 kız kardeş babalarını tacizle suçlamıştı! Adliye koridorları karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Mersin'de, 3 kız kardeşin babaları S.D.'yi (55) cinsel tacizle suçladığı davanın duruşması öncesi adliye koridoru karıştı, taraflar birbirine girdi.

3 kız kardeş babalarını tacizle suçlamıştı! Adliye koridorları karıştı

İddiaya göre, kız kardeşlerden H.G. (34), bir sohbet ortamında 2 kardeşine, çocuk yaştan itibaren babaları S.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine diğer kardeşler S.D. (32) ve S.D.(28) de 5-6 yaşlarından itibaren cinsel tacize uğradıklarını anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

3 kardeş, 10 Ocak günü babalarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, emlakçı baba S.D., 22 Ocak günü gözaltına alındı.

İddiaları kabul etmeyen ve kızlarının kendisinden para alabilmek için iftira attıklarını öne süren baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddialarla ilgili Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Baba S.D.'nin tutuksuz sanık olarak yargılandığı davanın bugün görülen 2'nci duruşması öncesinde, taraflar adliye koridorunda birbirine saldırdı. Baba ve kızlarının beraberlerindekilerle giriştikleri tekme tokat kavgaya, çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

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Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirip, adliye dışına çıkardığı grup burada da karşı karşıya gelince ikinci kez müdahalede bulunuldu.

(DHA)

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