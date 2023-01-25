3 kız kardeş günlerdir feryat ediyor! Seçil Çiftçi’nin elinde Yaren'in kanı da var…

Seçil Çiftçi hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. 1 Kasım 2018'de Başakşehir'de sokakta yaralı bulunan, hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yaren Korucu'nun ölümünde de Seçil Çiftçi'nin parmağı olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada iki gündür Nehir, Gülşen ve Gizem Korucu adlı üç kız kardeş feryat ediyor. Ailenin dördüncü kızı Yaren Korucu'nun kayıtlara 'intihar' olarak geçen ölümünden, Seçil Çiftçi'nin sorumlu olduğunu söylüyorlar.

Kardeşlerden Nehir Korucu kardeşinin başına gelenleri Posta gazetesine de anlattı. Nehir Korucu, kardeşinin bir süre arkadaşlık ettiği Yusuf Sayılgan'ın aynı dönemde Seçil Çiftçi ile de sevgili olduğunu belirtti ve olay gününü şöyle anlattı:

BİR TÜRLÜ KURTULAMADI

"Yusuf Sayılgan ne yazık ki kardeşime illegal bazı işlerinde kuryelik yaptırıyordu. Yaren bu adamdan kurtulmak istedi ama bir türlü yapamadı. 1 Kasım 2018 günü öğle saatlerinde Yusuf Sayılgan gelip kardeşimi evden aldı. Yaren'in arabaya binerken kamera kaydı var. Zaten akşam da polis diğer kardeşimiz Gizem'i arayıp Yaren'in hastanede olduğunu söylemiş. Gittiğimizde Yaren ölmüştü. Güya sokakta ruhsatsız bir silahla kendini vurmuş."

BİRKAÇ DAMLA KAN

Nehir Korucu, Yaren'in Yusuf Sayılgan ve Seçil Çiftçi'nin illegal işlerini ihbar etmek istediğini, bu yüzden öldürüldüğünü söyleyip ekliyor:

"Yaren kan kaybından öldü. Olay yerinde ise birkaç damla kan vardı. Ayrıca ilk incelemede silahta parmak izi bulunmadığı söyleniyor. Ama ne hikmetse daha sonra Yaren'in parmak izi çıkıyor. Seçil her şeyi anlatmak için 150 bin lira istedi. Ama tam polise ifade vermeye gidecekken son anda vazgeçti.

İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ

Nehir Korucu, kardeşi Yaren'in asla intihar edecek biri olmadığını söyledi ve "Kardeşim liseyi terk etmişti. Tekrar okumaya karar verdi. Ölümünden bir gün önce gidip açık liseye kaydını yaptırdı. Kitaplarını alıp eve getirdik. İntihar edecek insan neden söyle bir şey yapsın. Yaren hayata bağlı, yaşamayı çok seven bir kızdı" diye konuştu.

SEMİH’İ OLAYI BİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Nehir Korucu, Seçil Çiftçi'nin büyük olasılıkla Yaren'i nasıl öldürdüklerini Semih Sevim'e anlattığını belirterek, "Semih'in bildiklerini anlatmasından korktular. Biz şimdi Seçil Çiftçi'nin davasına müdahil olacağız. Kardeşimin davasının yeniden açılmasını sağlayacağız. Yusuf Sayılgan uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis aldı, şu anda cezaevinde. Biz kardeşimin cinayetinden de ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.



