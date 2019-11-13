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3 kız kardeşe cinsel istismar iddiasına 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde ikamet eden 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı ihbarının alınması üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçti.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 10 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde ikamet eden 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı ihbarının alınması üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçti. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada yapılan çalışma sonrasında şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 3 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kalan 2 şahıs hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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