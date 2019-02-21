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3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 23:24 | Son Güncelleme

Aydın'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi. Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darp edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

AİLELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü.

İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın şiddet işkence

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