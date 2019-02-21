3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

AİLELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü.

İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

(DHA)



