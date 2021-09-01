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3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarım benden soğumuştu

01.09.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş’ın (36), ilk ifadesinde “Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dediği ortaya çıktı.

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı: Çocuklarım benden soğumuştu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki camide imam olarak görev yapan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kız çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, kanlar içinde yerde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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EŞİNE ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

İmam Emre Göktaş’ın, anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi Sibel Göktaş ile boşanma aşamasında olduğu, hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği, olay günü sona eren karar sonrası da çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Olay günü çocuklarını yeniden annelerine bırakması beklenen babanın cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.

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JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA SORGUDA

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, gözaltına alınan Emre Göktaş, güvenlik gerekçesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı. Şüphelinin, avukat talebinde bulunduğu sorgusunda ifadesi de ortaya çıktı. Göktaş'ın ifadesinde, “Çocuklarım benden çok soğumuştu. Kendimi kaybettim. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevki beklenen şüphelinin, sosyal medya hesabında, eline aldığı kediyle çekildiği fotoğraf karesini, “İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum... demiş şair” notuyla paylaştığı dikkat çekti. Aynı fotoğrafa, “Yeni görevimiz KYK Manevi danışmanlık. Mevla muvaffak eylesin” yazdığı da görülen Göktaş'ın, bir takipçinin yorumuna ise "Ne olsa düşünüyorum kardeşim" yanıtı verdiği görüldü. Bu arada Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren 3 kız kardeş, bugün ilçede kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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Trabzon’da cinnet getiren imam 3 küçük kızını silahla öldürdüTrabzon’da cinnet getiren imam 3 küçük kızını silahla öldürdü

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon
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