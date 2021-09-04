HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 kızını öldüren imamın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! "Olay hayalden ibaret"

3 kızını öldüren imamın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! "Olay hayalden ibaret"

04.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren, tutuklu bulunduğu cezaevindeki hücrede bileklerini keserek intihara kalkışan imam Emre Göktaş’ın (36), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Göktaş, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çocuklarımı çok seviyordum. Ben olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum. Olayın şokundayım. Şu an kafam allak bullak” dedi.

3 kızını öldüren imamın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! "Olay hayalden ibaret"

Olay, 31 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Of Müftülüğü’nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

AW407253_02

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Rize’deki Fener Camii’nde müezzin olarak görev yapan, sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşayıp uyarıldığı, disiplinsiz hareketleri nedeniyle de 2 ay önce Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü'ne tayin olduğu öğrenilen Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bileklerini keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından yaralı bulunan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alınan Göktaş’ın, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

31e5a6975c03c108c333b9b1659b91f7

MAHKEME İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emre Göktaş’ın, ‘Altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandığı mahkemedeki ifadesine ulaşıldı. Göktaş verdiği ifadede, şunları söyledi:

“Eşim çalışmaya başladıktan sonra aramızda sıkıntılar başladı. Onun çalışmasını istemiyordum. O çalışınca ev ile ilgilenmiyor, çocuklar mağdur oluyordu. 1 ay önce bu nedenle tartıştık, beni şikâyet etti, hakkımda tedbir kararı aldırdı. 30 gün bu nedenle evden uzaklaştırıldım. Eşim, boşanmak istiyordu ancak anlaşmaya yanaşmıyordu. Tedbir kararı bittiğinde çocuklarımı alarak gezmeye götürdüm. Uzaklaştırma süresinde çocuklarımın bana olan davranışları değişti. Çocuklarımın bana karşı cephe aldığını hissettim, bu benim zoruma gitti. Evde oturduk, çocuklar oyun oynadılar, bir süre sonra sıkıldılar, bunun üzerine dışarı çıktık. Çocuklarla 4’ümüz köyün ilk evinden ileri doğru yürüdük. Çocuklar oynayarak dere istikametine gittiler, ben de arkalarından gittim. Yağmur yağmaya başladı, eve doğru gitmeye karar verdik. Sonra eşimle aramdaki olaylar akılıma geldi. Kendimi kaybettim, kaos içindeydim. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Arazide ‘yabani hayvan olur’ diye silahı yanımda taşırdım. Orada bir köpeğin havladığını hatırlıyorum, onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben çocuklarımı çok seviyordum. Bende unutkanlık mevcuttur. Bu nedenle tedavi görüp, çeşitli ilaçlar kullandım. Eşimle olan anlaşmazlıklar nedeniyle zihin kalitemde azalmalar oldu. Ne yaptığımı bilmeyecek hale geldim. Ben olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum, olayın şokundayım. Çocuklarımla o gün günlük şeylerden sohbet ettim. Kendime ateş etmeyi düşünüp, düşünmediğimi de hatırlamıyorum. Şu an kafam allak bullak durumdadır. Konuşuyorum ama bilincim yerinde değil. Sadece ensemi hissediyorum, başımın üstünü hissetmiyorum.”

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Dehşete düşüren anlar! Kafede husumetlisine kurşun yağdırdıDehşete düşüren anlar! Kafede husumetlisine kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.