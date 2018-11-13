3 km'den yere çakıldı, hayatta kalmayı başardı! Filmlere konu olan hikaye

Sağ ve sol koltuğu boş olduğu için diğer yolculara göre daha yumuşak bir iniş yaşayan Juliane, yaşadığı korkunç kazaya rağmen hayatta kalmayı başardı. Juliane kendine geldiğinde yaşadıkları ise tam bir kabustu.

Uçaktan bir tek o kurtuldu!

1 / 12 Doğa bilimlerini incelemek için Almanya'dan Peru'ya taşınan Koepcke ailesinin 17 yaşındaki kızları Juliane Koepcke ve annesi Maria, Noel tatili için başkent Lima'dan Pucallpa kentine uçakla seyahat ediyordu.

2 / 12 Amazon Ormanları üzerinden geçen ve 91 yolcuyu taşıyan uçak birden türbülansa girdi.

3 / 12 Son derece güçlü bir fırtınanın içerisinde ilerleyen uçağa yıldırım düştü ve yangın çıktı. Kanadı kopan uçak kontrolden çıktı ve 3 km'den ormana çakıldı.

4 / 12 Sağ ve sol koltuğu boş olan Juliane bu sayede diğer yolculara nazaran yere daha yumuşak bir iniş yaptı ve böylece kurtuldu.

5 / 12 Köprücük kemiği kırılan, omurgası gerilen ve kaval kemiği çatlayan fakat yürüyebilecek durumda olan Juliane kendine geldi, annesine ne olduğunu merak etti ve annesini aramaya başladı. Tropikal ormanda yürüyen Juliane'in yaralarına sinekler yumurta ve larva bırakmaya başladı. Larvalar genç kızın kolunu yiyerek besleniyordu.

6 / 12 Annesini bulamayan Juliane 10 gün boyunca ormanda yürüdü ve en sonunda bir motor botu buldu. Bottaki benzini, kolunu yiyen larvaları öldürmek için kullandı.

7 / 12 Nihayet 11. günde Juliane, yardım için birilerine ulaşabildi.

8 / 12 Uçağın düştüğünü öğrenen yetkililer arama başlattı ve kazanın ardından yaklaşık 3 hafta sonra enkaza ulaşıldı.

9 / 12 Yapılan araştırmalarda, Juliane'in annesinin de kazadan kurtulduğu fakat günler boyunca aç ve susuz kaldığı için yaşamını yitirdiği ortaya çıkarıldı.

10 / 12 47 yıl önce yaşanan bu korkunç kaza ile ilgili bir televizyon kanalına konuşan Juliane, uzun süre kabuslar gördüğünü ve annesinin ölümünün etkisini atlatamadığını söyledi.

11 / 12 Kazanın ardından Juliane, memleketi Almanya'ya geri döndü, korkunç olaya dair bir kitap kaleme aldı ve film çekti. Juliane de tıpkı ailesi gibi hayvan bilimcisi oldu.