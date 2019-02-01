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3 küçük kızını metro raylarına bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- BAYRAMPAŞA'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı. Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

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