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3 külçe 112 gram altın... Tamı tamına 336 bin TL değerinde hırsızlık yaptı kayıplara karıştı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 13:34
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Maltepe'de bir kuyumcuya müşteri olarak giren kadın, 336 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Altınların 3 külçe ve 112 gram olduğu öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

3 külçe 112 gram altın... Tamı tamına 336 bin TL değerinde hırsızlık yaptı kayıplara karıştı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde 8 Kasım 2024 tarihinde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İşyeri içerisindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

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3 KÜLÇE 112 GRAM ALTIN

Ö.S. isimli şüpheli kadının, iş yeri çalışanını oyalayarak tezgah üzerinde bulunan 3 külçe toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin TL değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Araştırmaların devamında şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Ataşehir İnönü Mahallesi’nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

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(İHA)

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