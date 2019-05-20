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3 kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen suç örgütü üyesi 4 şüpheli, polisin sıkı çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

3 kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen suç örgütü üyesi 4 şüpheli, polisin sıkı çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerindeki 3 kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma için özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı kepenk kırma ve kumandayla kepenk açma yöntemiyle çalan şüphelilerin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu belirledi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15 Mayıs günü V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da, H.K.'yi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği ikamette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

3 kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi

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