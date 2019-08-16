3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler'in (17) serinlemek için girip, boğuldukları gölette, derinliğin azaltılması için toprak doldurma çalışmaları başlatıldı.

Olay, 31 Temmuz'da, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, serinlemek için gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'kurbağa adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olaydan sonra aileler, göletlerin kapatılması için çağrıda bulundu. Harekete geçen belediye ekipleri, göletleri toprakla doldurarak derinliklerini azaltmak için çalışma başlattı. Göletlerin olduğu alanda yol yapımı için çalışma yürüten ekipler, daha sonra göletleri toprakla doldurarak su derinliklerini azaltacak.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, Tekkeköy Belediyesi'nin duruma müdahale ederek derenin derin kısımlarını doldurma çalışmasını başlattığını belirterek, "Yaşanan bu acı olayın ardından cenaze sahipleriyle beraber Tekkeköy Belediye'sinden bu noktaya güvenlik önlemi alınmasını rica ettik. Belediye ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Makineler gelerek yolu açtılar. Kırıcıyla beraber gölün derin kısımlarını dolduracaklar. Ufak göller zaman zaman sel sonucu derinleşerek risk oluşturuyordu. Yapılan bu çalışmanın da çok yerinde ve kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.