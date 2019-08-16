HABER

3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler'in (17) serinlemek için girip, boğuldukları gölette, derinliğin azaltılması için toprak doldurma çalışmaları başlatıldı.

3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Temmuz'da Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler'in (17) serinlemek için girip, boğuldukları gölette, derinliğin azaltılması için toprak doldurma çalışmaları başlatıldı.
Olay, 31 Temmuz'da, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, serinlemek için gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'kurbağa adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olaydan sonra aileler, göletlerin kapatılması için çağrıda bulundu. Harekete geçen belediye ekipleri, göletleri toprakla doldurarak derinliklerini azaltmak için çalışma başlattı. Göletlerin olduğu alanda yol yapımı için çalışma yürüten ekipler, daha sonra göletleri toprakla doldurarak su derinliklerini azaltacak.
Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, Tekkeköy Belediyesi'nin duruma müdahale ederek derenin derin kısımlarını doldurma çalışmasını başlattığını belirterek, "Yaşanan bu acı olayın ardından cenaze sahipleriyle beraber Tekkeköy Belediye'sinden bu noktaya güvenlik önlemi alınmasını rica ettik. Belediye ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Makineler gelerek yolu açtılar. Kırıcıyla beraber gölün derin kısımlarını dolduracaklar. Ufak göller zaman zaman sel sonucu derinleşerek risk oluşturuyordu. Yapılan bu çalışmanın da çok yerinde ve kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
(Özel) Yaylaların mutlu çocukları(Özel) Yaylaların mutlu çocukları
Kuzey Ege’de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih ettiKuzey Ege’de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.