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3 Lider Suriye Zirvesi için İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, DHA - RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, DHA - RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel 13.10'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 13.25'te, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ise 13.55'te İstanbul'a geldi. Özel uçaklarıyla İstanbul'a gelen Devlet Başkanları, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından karışılandı. 3 lider daha sonra makam araçlarıyla havalimanından ayrılarak Suriye Zirvesi'nin yapılacağı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

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