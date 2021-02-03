3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, sahasında Muğlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: : Yunus Emre Çakar xx, Gökhan Özkan xx, Fatih Deveci xx
52 Orduspor FK: Taha Ayan xxx, Gürkan Arslan xx (Ali Kemal Başaran dk. 60 xx), Emre Bayrak xx (Hakan Doğru dk. 25 xx), Sebahattin Usta xxx (Şükrü Kaan Kılıçaslan dk. 60 xx), Oğuzhan Birben xxx, Yavuz Alemdar xxx, Muhammed Emin Balcılar xxx, Eyüp Poyraz xxx, Gökhan Erdöl xxx, Emrullah Sarıhasanoğlu xxx, Yusuf Avcılar xx
Muğlaspor: Barış Başkan xx, Süleyman Çelik xx, Bülent Kalecikli xx, Muhammet Mustafa Gundak xx, Taner Çekiç xxx (Muhammed Emel dk. 61 xx), Emre Okur xxx, Ömer Faruk Canbirdi xxx (İbrahim Can Köse dk. 68 xx), Fatih Gültekin xx, Burçin Yüksel xx, Emre Yıldırım xx, Volkan Serim xx (Atakan Akbulut dk. 77 xx)