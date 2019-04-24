3 lira borç için elektriği kesildi

16 ay önceki 3,36 liralık borcu yüzünden elektriği kesilen Hüseyin Mesci, YEDAŞ yetkililerinden aldığı cevapla şaşkına döndü.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde oturan Hüseyin Mesci’nin elektriği 2017 yılından gecikme zammı kalan sadece 3 lira 36 kuruşluk borç için kesildi. Saatlerce uğraşıp faturayı yatıran Mesci, belli bir bedelin altındaki faturalarda kesme işlemi uygulanmadığını da öğrenince çılgına döndü.

Fatih Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mesci’yi arayan eşi Sevilay Mesci, evin elektriklerinin borcundan dolayı kesildiğini söyledi. Bunun üzerine Dağıtım şirketine giden Mesci, herhangi bir borcun olmadığını öğrendi. Elektriğin şu anda kesik olduğunu söyleyen Mesci, 31 Ekim 2017 yılından kalan gecikme zammı olan 3 lira 36 kuruş için elektriğinin kesildiğini öğrenince çok öfkelendi.

İl müdürüne çelenk gönderdi

Yaşananların ardından eşi ve çocuklarının saatlerce karanlık ve soğukta beklediğini söyleyen Hüseyin Mesci, "Madem 3 liralık borcum var, neden 16 aydan bu yana beklediler. Bu konuda bana hiçbir ihbarname yapılmadı. Evde elektriğe bağlı cihazla yaşayan hastam olabilirdi" diye konuştu.

Çorum YEDAŞ İl Müdürüne görevindeki ciddiyetten dolayı çelenk gönderdiğini ifade eden Mesci, aynı davranışın ve ciddiyetin Doğu ve Güneydoğu’da uygulanması gerektiğini ifade etti.



