HABER

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirdi.

Bursa’da yüzde yüz engelli ve makineye bağlı çocuğun ilaç yazmak için sağlık ocağına çağrılması ailesini isyan ettirdi.
Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu ân 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirdi. Yüzde yüz engelli olan ve makineye bağlı olmadan yaşayamayan çocuklarını ilaç yazdırmak için ailesi her ay 2-3 kez sağlık ocağına gitmek mecburiyetinde kalıyor. Osmangazi ilçesindeki Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde bulunan aile hekimine düzenli olarak çocuğunun ilaçlarını yazdırmak için giden anne Arzu Darlas, anlaşılmaz bir tavırla karşılaşıyor. İlaç yazdırmak için sağlık ocağına giden anneye çocuğun da sağlık ocağına getirilmesi gerektiği söyleniyor. 3 tane makineye bağlı ve her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan çocuğunu bir kez makinelerle sağlık merkezine götüren anne, her defasında bu uygulama istenince isyan etti.
Sağlık ocağındakilere durumu anlatan anne, ısrarla çocuğunun ilaç yazılması için sağlık ocağına getirilmek istenmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Çocuğunu ilaç yazdırmak için makinelerle sağlık ocağına götürdüğünü ifade eden Arzu Darlas, "Benim çocuğum srepriyal palsi hastası. Yüzde yüz engelli. 3 tane makineye bağlı. Çocuğumun bütün ilaçları, bezi, maması ve sondası raporla alınabiliyor. Ben ilaç ve diğer malzemeleri Akpınar Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimimize yazdırıyorum, ama bana çocuğumu da getirmem söyleniyor. Çocuğu görmesine rağmen çocuğu sağlık ocağına getirmemi istiyor. Ben bu durumdaki çocuğumu nasıl getireyim dediğimde, o zaman ilaç yazamam diyor. Çocuğumu bir ay önce makineleriyle birlikte sağlık ocağına çok zor şartlarda götürdüm, ama ertesi gün çocuğumu mikrop kaptığı için yoğun bakıma yatırdık. 15 gün yoğun bakımda yattı. Doktor da dışarıya çıkmaması gerektiğini, ancak yönetmeliğe göre bunu yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Ben çocuğumu sağlık ocağına nasıl götüreyim? Ben 2 gündür çocuğumun nöbet ilacını veremiyorum" dedi.
Akpınar Mahallesi Muhtarı Sevgi Gültekin, "Mahallemizdeki en büyük sıkıntı bu. Hasta ve yakınları, doktorun evlerinde onları ziyaret ederek ilaçlarını yazmalarını talep ediyor" şeklinde konuştu.

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi

3 makineye bağlı hasta çocuğa Çin işkencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.