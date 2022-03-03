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3 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

03.03.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart Perşembe deprem listesi haftanın dördüncü günü bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün merak konusu oldu. Çanakkale, Denizli, Isparta, Bingöl, Muğla ve Balıkesir gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 3 Mart Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 3 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

3 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

3 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Çanakkale, Denizli, Isparta, Bingöl, Muğla ve Balıkesir gibi şehirlerimizde ve Akdeniz'de deprem gerçekleşti. 3 Mart Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 3 Mart Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

3 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.03 05:58:04 39.5610 26.2142 5.4 -.- 1.8 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.03.03 05:42:56 37.7778 26.7903 1.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.03 05:19:47 37.6852 29.3147 1.4 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.03.03 04:44:54 37.8388 30.8433 2.5 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.03.03 03:12:01 38.9143 40.4622 26.8 -.- 1.3 -.- KURUDERE-(BINGOL) İlksel
2022.03.03 02:17:13 38.1173 30.9550 5.0 -.- 2.6 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.03.03 02:11:37 37.0308 28.4517 9.5 -.- 2.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.03 00:52:09 37.0618 28.3752 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.03 00:28:51 39.1395 28.3070 9.3 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.03 00:01:13 34.4933 23.8968 17.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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