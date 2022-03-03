3 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her hafta iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Binlerce şans oyunu severin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişinin sonuçları haberimizde yer alıyor. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren kısa sürede belli oluyor. İşte 3 Mart Şans Topu çekilişinin sonuçları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



