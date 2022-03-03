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3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Mart 2022 Perşembe

03.03.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde paylaşıldı. İSKİ, arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktalara her gün güncel olarak yer veriyor. Peki 3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 3 Mart 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ hangili ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda 3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 3 Mart 2022 Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

3 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

3 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden bazı ilçe ve noktalara su verilemeyecek. İşte 3 Mart 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 3 MART 2022 PERŞEMBE


Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik İSKİ
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