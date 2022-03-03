3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Mart 2022 Perşembe

3 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ hangili ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kapsamda 3 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 3 Mart 2022 Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

3 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

3 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden bazı ilçe ve noktalara su verilemeyecek. İşte 3 Mart 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 3 MART 2022 PERŞEMBE

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Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

