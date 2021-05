3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü | Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedir? Basın özgürlüğünün önemi

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, her yıl dünyada kutlanarak; özgür düşüncenin ve halkın haber alma özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu hakkında farkındalık yaratma amacıyla kutlanır. Ancak yapılan istatistiklere göre Türkiye maalesef basın özgürlüğü sıralamasında 2021 yılında, 180 ülke arasında 153. Sırada yer aldı. İlk sırada ise Norveç ve Finlandiya yer alıyor. Bu yıl, Basın Özgürlüğü Ödülü’ne ise SÖZCÜ gazetesi layık görüldü.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİ

Her ülkede basın özgürlüğünün kullanılabilmesini sınırlayan bazı uygulamalar vardır. Bu sınırlamaların kapsamı ve sınırlama koymanın yollarına ilişkin olarak her ülkenin kendi yasaları mevcuttur. Bir ülkede basın özgürlüğü olup olmadığı ile ilgili çeşitli hükûmet-dışı örgütlerin farklı kriterlere göre değerlendirmeleri vardır. Örneğin Sınır Tanımayan Gazeteciler her yıl Basın Özgürlüğü Endeksi yayınlamaktadır. Bu endeks 180 ülkedeki gazetecilere uygulanan bir anket yoluyla çoğulculuk, medya bağımsızlığı, medya çevresi ve otosansür, yasal çerçeve, şeffaflık ile haber ve bilgi üretimini destekleyen altyapının kalitesi kriterlerine göre değerlendirme yapılır.