3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü | Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedir? Türkiye’de basın özgürlüğü

Yıllık dünya basın özgürlüğü endeksine göre 180 ülkenin 73'ünün gazeteciliği "tamamen engellediği veya ciddi şekilde engellediği" tespit edildi. Ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin basın çalışanları üzerindeki "baskıyı artırmak için salgını kullandığı" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 1993 yılında aldığı kararla tüm dünyada 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, her yıl dünyada kutlanarak; özgür düşüncenin ve halkın haber alma özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu hakkında farkındalık yaratmak amaçlanır. Ancak yapılan istatistiklere göre Türkiye maalesef basın özgürlüğü sıralamasında 2021 yılında, 180 ülke arasında 153. Sırada yer aldı. İlk sırada ise Norveç ve Finlandiya yer alıyor. Bu yıl, Basın Özgürlüğü Ödülü’ne ise SÖZCÜ gazetesi layık görüldü.

"Covid-19 salgını hükümetler için basın özgürlüğünü kısıtlamak adına bir fırsat"

Covid-19 salgının "hükümetler için basın özgürlüğünü kısıtlamak adına bir fırsat biçimi" olduğunu söyleyen RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire yaptığı açıklamada,"Ne yazık ki, üretimi ve dağıtımı çoğu zaman politik, ekonomik, teknolojik ve hatta bazen kültürel faktörler tarafından engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bangladeş'in ardından 153. Sırada

Türkiye listede Bangladeş, Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin ardından 153. sırada yer aldı.

RSF, küresel medya özgürlüğünün geçen yıl genel olarak büyük ölçüde sabit kaldığını, ancak rakamların sıralamanın 2013'te ilk kez başlatılmasından bu yana yüzde 12 gerilediğini kaydetti.

Türkiye, Belarus gerilediği için ilerledi

Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2020 yılında 154’üncü sırada yer almıştı. Türkiye’nin bir basamaklık ‘yükseliş’inin nedeni Belarus’daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik kitlesel eylemler sırasında habercilere yönelik baskı nedeniyle beş basamak gerilemesi.