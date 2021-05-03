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3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu vaka ve hasta sayısı

03.05.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından alınan tam kapanma kararıyla korona tablosu vaka ve hasta sayısı verileri detaylı olarak inceleniyor. Peki, son dakika 3 Mayıs korona tablosu açıklandı mı? İşte, detaylar...

3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu vaka ve hasta sayısı

3 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin son dakika korona tablosu...

3 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'nin son dakika koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Tam kapanmanın başlamasıyla vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı tam kapanma

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