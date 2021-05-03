3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu vaka ve hasta sayısı

3 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin son dakika korona tablosu...

3 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'nin son dakika koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Tam kapanmanın başlamasıyla vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.