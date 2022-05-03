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3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları 2022! Türkçülük Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başladı?

03.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları internet üzerinden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Bu güne özel birbirinden güzel Türkçülük Günü mesajlarını ister SMS yoluyla, isterseniz de sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz. İşte 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler.

3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları 2022! Türkçülük Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başladı?

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri, bu günün anlam ve önemini yansıtmak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Birçok kişi bu gün için özel olarak sosyal medya üzerinden sözlü ve mesajlı paylaşım yapıyor. Türkçülük Günü mesajları araştırılmaya devam ederken bir yandan da 'Türkçülük Günü nedir ve ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlandı?' sorguları da merak ediliyor. İşte 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Türkçü-Turancı dünya görüşüne sahip Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali arasındaki davanın 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayişi”ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

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3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

Türk Devleti’nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti’nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz… (Alparslan Türkeş)

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

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Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur.

3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Emirlere mutlak itaat lazımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz, kimselerle davamız yürümez. Her şey de örnek olmak lazımdır.

Başarı için muntazam planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lazımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Kendinizi küçük görmeyeniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

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