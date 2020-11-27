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3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı

27.11.2020 03:44 | Son Güncelleme:
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Malatya’da alkollü olduğu için eşi tarafından eve alınmayan şahıs 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu ileri sürülen Rıza A.’yı arkadaşları Süsen Sokak’taki evine bırakmak istedi.

Malatya’da alkollü olduğu için eşi tarafından eve alınmayan şahıs 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu ileri sürülen Rıza A.’yı arkadaşları Süsen Sokak’taki evine bırakmak istedi. Şahsın alkollü olması nedeniyle eşi eve almadı, yaşanan arbedede dengesini kaybeden Rıza A. 3 metre yükseklikte bulunan merdivenlerden beton zemine baş üstü düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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