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3 metrekarede üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Gaziantep kilim dokumasının son temsilcisi 77 yaşındaki Yaşar Elbir 3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri Amerika’ya kadar gönderiyor.Gaziantepli kilim ustası 77 yaşındaki Yaşar Elbir, kilim dokumayı eski el tezgahıyla 1995 yılından beri yaparak tek başına mesleği ayakta tutuyor.

3 metrekarede üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor

Gaziantep kilim dokumasının son temsilcisi 77 yaşındaki Yaşar Elbir 3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri Amerika’ya kadar gönderiyor.
Gaziantepli kilim ustası 77 yaşındaki Yaşar Elbir, kilim dokumayı eski el tezgahıyla 1995 yılından beri yaparak tek başına mesleği ayakta tutuyor. Adına türküler yazılan, kültürümüzde önemli bir yeri olan kilimi, el emeği ile 3 metrekarelik dükkanında üreten Elbir Amerika’ya kadar ihraç ediyor. Kilim dokuma sanatını yaşatmaya çalışan Gaziantepli 77 yaşındaki Yaşar Elbir, eski bir dokuma tezgahıyla farklı desenlerde kilim dokuyarak mesleğin ayakta tutuyor, hem de geçimini sağlıyor.
“Amerika’ya kadar gönderiliyor”
Kilimlerin yurt dışına da ihraç edildiğini ifade eden Elbir, “1995 yılından beri bu mesleği devam ettirmekteyim. Yaptığım kilimlere talep çoktur. şuan bu işi yapan çok az kişi kaldı. Bu kilimler yurt dışına çok gidiyor. Renkleri açıktır ve her iki tarafı da kullanılabilir. Burada üretiyorum. İnsanlar gelip buradan alıyorlar. Geçen gün bir arkadaş buradan kilim alarak Amerika’ya gönderdi. Makineler bu kilimleri üretemez çünkü bu el becerisi gerektirir, sanattır” diye konuştu.

3 metrekarede üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor

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