HABER

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştüren üniversite öğrencisi, ahşaptan yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satıyor.Kırıkkale’de üniversite öğrencisi Kemal Cesur (23), evinin 3 metrekare alandaki kilerini mini atölyeye dönüştürdü.

Kırıkkale’de evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştüren üniversite öğrencisi, ahşaptan yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satıyor.
Kırıkkale’de üniversite öğrencisi Kemal Cesur (23), evinin 3 metrekare alandaki kilerini mini atölyeye dönüştürdü. İnşaatlardan aldığı eski keresteleri el emeği göz nuru ile işleyerek, yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satışını yaparak eğitimi için maddi kazanç sağlıyor.
Mini atölyede ve bahçesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı, kase ve bunlara benzer muhtelif eşyalar yapıyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans Bölümünden mezun olan ve Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim hayatına devam eden Kemal Cesur (23), "İmkanlarım çok kısıtlı öncelikle onu söyleyeyim. 3 metrekare büyüklüğündeki evimizin kiler diye tabir ettiğimiz yerinde 2 tane tezgahım var. Genelde orada çalışıyorum. Tezgahımın geri kalanı da bahçemizde" dedi.

"Öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum"
Atıl durumdaki keresteleri değerlendirdiğini belirten Cesur, "Küçüklüğümden beri yeteneğim vardı. Kendi şehrimde böyle uğraşan olmadığı için, gördüğüm objelerin ahşabını yapma isteği doğdu. Bu sebeple hediyelik ürünler olsun, aksesuarlar olsun yapıp üretip öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum. En özel yaptığım ürün 169 parçadan oluşan vazo. Malzemenin az kullanılması ama bir o kadar da uğraştırıcı. Bunun kökeni Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 3 çeşit ağaçtan meydana getirdim. Bunu daha ileri aşamalarda Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işlemeyi düşünüyorum. Ben bu sanatı ileriye götürmek istiyorum fuarlara, sergilere. Kendi adıma ben hiç bir şey istemiyorum. Ben sadece sanatın hangi dalı olursa olsun özellikle bu sanatların yaşamasını istiyorum. Ben bu sanatları kısıtlı imkanlarda yapıyorum, zor şartlarda yapıyorum. Benim hiç bir tezgahım ve makinem yoktu. Kendim tamamen çalışarak öğrenci harçlıklarını biriktirerek bu seviyeye geldim" diye konuştu.

"Ülkemiz adına bu sanatın dünyaya tanıtılmasını istiyorum"
İleride daha farklı tezgahlar alıp, daha farkı ürünler yapmak istediğini ifade eden Cesur, "Benim isteğim devlet büyüklerinden sanatın hangi dalı olursa olsun bunların yaşamasını istiyorum. Ben bunları sadece Türkiye’ye değil, dünyaya satmadan daha çok kendi ülkemiz adına bunların gösterilmesini, sergilenmesini ve bunlara sahip çıkılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

Devir miktarı 6 milyonu geçti!

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.