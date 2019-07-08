HABER

3 metrelik dev vatozu görüntüleyen rekortmen dalgıç, o anı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda 3 metrelik zehirli vatozu görüntüleyen dalgıç, o anları anlattı.Dev balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, önceki gün Çanakkale Boğazı’nda 7-8 metre derinlikte dev bir vatoz gördü.

3 metrelik dev vatozu görüntüleyen rekortmen dalgıç, o anı anlattı

Çanakkale Boğazı’nda 3 metrelik zehirli vatozu görüntüleyen dalgıç, o anları anlattı.
Dev balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, önceki gün Çanakkale Boğazı’nda 7-8 metre derinlikte dev bir vatoz gördü. 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki zehirli vatozu karşısında görünce yaşadığı korkuyu anlatan Turan, buna rağmen kısa sürede cesaretini yeniden toplayarak vatozu çekmeye devam ettiğini aktardı. Böylesine devasa bir vatozu herkesin görmesini arzuladığını anlatan dalgıç, korkmasının nedeni olarak bir vatoz saldırısı sonucu hayatını kaybeden ünlü belgeselci Steve Irwin’i gösterdi.

“Ne yapacağıma karar veremedim”
Vatozu görmeden kısa bir süre önce, Çanakkale Boğazının derinleşen noktalarında dalış yapmakta olduğunu söyleyen Turan, “Birkaç dalıştan sonra, yaklaşık 7-8 metrede dev bir vatoz geldi. Birden tüm görüntüyü kapladı. O kadar büyüktü ki, bir an korkuyla ne yapacağıma karar veremedim. ‘Acaba oradan kaçsam, gitsem mi?’ diye düşündüm ama bu dev vatozu da mutlaka görüntülemeliydim. Çünkü gerçekten çok büyüktü ve herkesin de görmesini istedim. Bundan dolayı da tekrar cesaretimi toplayarak tekrar vatozun çekimlerine devam ettim. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki vatozu görüntülemeyi başardım. Amacım, bu denizin güzelliklerini herkesin görmesi. Bu büyüklükteki vatozların da denizlerde olduğunu herkesin bilmesini istedim. Amaç buydu. Vatozu çekerken korktum, sebebi şuydu. Çünkü ünlü belgeselci Steve Irwin’in bir vatoz saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini biliyordum. Çok ani bir hareketle, bir akrep gibi sizi sokup öldürebilir. Bundan dolayı korkum bin kat daha arttı, ama buna rağmen bu güzel canlıyı herkesin görmesi için çekim yaptım” şeklinde konuştu.

3 metrelik dev vatozu görüntüleyen rekortmen dalgıç, o anı anlattı

3 metrelik dev vatozu görüntüleyen rekortmen dalgıç, o anı anlattı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Trafikte saldırıya uğrayan çift hastaneye geldiTrafikte saldırıya uğrayan çift hastaneye geldi
Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliğiBüyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

FSM'ye çalışmaların 12. gününde asfalt atılmaya başlandı

FSM'de 12 gün sonra bir ilk! Havadan böyle görüntülendi

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu

THY'nin rüya uçağı Eren için havalandı

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da 55 ayrı suçtan aranması olan firari yakalandı

Tam bir suç makinesi! İstanbul'da yakalandı

Android heykelin marifetleri şaşırtıyor! Kemençe çalıp, türkü söylüyor

Kemençe çalıp türkü söylüyor! Onu gören canlı sanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.