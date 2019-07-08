3 metrelik dev vatozu görüntüleyen rekortmen dalgıç, o anı anlattı

Çanakkale Boğazı’nda 3 metrelik zehirli vatozu görüntüleyen dalgıç, o anları anlattı.

Dev balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, önceki gün Çanakkale Boğazı’nda 7-8 metre derinlikte dev bir vatoz gördü. 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki zehirli vatozu karşısında görünce yaşadığı korkuyu anlatan Turan, buna rağmen kısa sürede cesaretini yeniden toplayarak vatozu çekmeye devam ettiğini aktardı. Böylesine devasa bir vatozu herkesin görmesini arzuladığını anlatan dalgıç, korkmasının nedeni olarak bir vatoz saldırısı sonucu hayatını kaybeden ünlü belgeselci Steve Irwin’i gösterdi.

“Ne yapacağıma karar veremedim”

Vatozu görmeden kısa bir süre önce, Çanakkale Boğazının derinleşen noktalarında dalış yapmakta olduğunu söyleyen Turan, “Birkaç dalıştan sonra, yaklaşık 7-8 metrede dev bir vatoz geldi. Birden tüm görüntüyü kapladı. O kadar büyüktü ki, bir an korkuyla ne yapacağıma karar veremedim. ‘Acaba oradan kaçsam, gitsem mi?’ diye düşündüm ama bu dev vatozu da mutlaka görüntülemeliydim. Çünkü gerçekten çok büyüktü ve herkesin de görmesini istedim. Bundan dolayı da tekrar cesaretimi toplayarak tekrar vatozun çekimlerine devam ettim. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki vatozu görüntülemeyi başardım. Amacım, bu denizin güzelliklerini herkesin görmesi. Bu büyüklükteki vatozların da denizlerde olduğunu herkesin bilmesini istedim. Amaç buydu. Vatozu çekerken korktum, sebebi şuydu. Çünkü ünlü belgeselci Steve Irwin’in bir vatoz saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini biliyordum. Çok ani bir hareketle, bir akrep gibi sizi sokup öldürebilir. Bundan dolayı korkum bin kat daha arttı, ama buna rağmen bu güzel canlıyı herkesin görmesi için çekim yaptım” şeklinde konuştu.



