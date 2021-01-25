HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 metreyi aşan dalgalar sahilleri dövdü

3 metreyi aşan dalgalar sahilleri dövdü

25.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini arttıran lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini arttıran lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçay ve Altınkum sahillerini boyları 3 metreyi aşan dalgalar adeta dövdü. Dalgalar sahildeki evlere kadar ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman 90 kilometre hıza kadar ulaştı. Boyları 3 metreyi aşan dalgalar sahilleri adeta dövdü. Dev dalgalar Akçay sahilinde evlerin bahçelerine kadar ulaştı.
Akçay ve Zeytinli bölgelerinde su baskınları yaşandı. Düşük kodlu bölgeler ve alt geçitler sular ile doldu. Su dolu alt geçitten geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Lodos ve aşırı yağış sebebiyle Akçay’da iki balıkçı teknesi su alarak battı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeliİstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?
1/

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Bugün başlıyor

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli

'Hastanede kumar' iddiasına soruşturma! 5 kişi açığa alındı

Görüntüler olay olmuştu! 'Hastanede kumar' iddiasına soruşturma

Son dakika! Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Bakan Soylu'ya hakaret eden şüpheli hakkında yeni gelişme

Ordu İl Sağlık Müdürü: Vaka sayısında bir miktar artış oldu

Bir ilde vaka sayısı tekrar artıyor

Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken görüntü

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.