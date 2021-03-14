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  4. 3 milyon değerinde tektaşıyla gündem olan Demet Akalın: Allah garibana veriyor!

3 milyon değerinde tektaşıyla gündem olan Demet Akalın: Allah garibana veriyor!

14.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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3 milyon değerinde tektaşıyla gündem olan Demet Akalın: Allah garibana veriyor!

Pandemi döneminde geçim sıkıntısı yaşadığını sık sık dile getiren Demet Akalın tatil sezonunu Dubai’de açmıştı. Akalın, takipçilerinden gelen eleştiriler karşısında tatilinin bedava olduğunu belirterek "Allah garibana veriyor" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt ile tatil sezonunu Dubai'de açtı. Hafta sonunu orada geçirecek olan çift, denize girip sahilde güneşlendi.

Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını sık sık dile getiren ve her fırsatta koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Akalın'ın Dubai'deki lüks bir otelde konaklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"ALLAH GARİBANA VERİYOR"

Takipçilerinden "Param yok diye ağlıyordun, nasıl Dubai tatiline çıktın?" eleştirileri alan ünlü şarkıcı, Takvim gazetesinin haberine göre; "Allah'a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem temiz kalbimden" açıklamasını yaptı.

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3 MİLYONLUK TEKTAŞ!

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalın'ın yüzüğü dikkat çekti. Üç milyon değerindeki tektaşını ön plana çıkaran Akalın'a 'hayat size güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

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170 BİN TL'LİK TATİL

Demet Akalın'ın kızı ve hayat arkadaşıyla Dubai'ye uçak seyahati yaklaşık 30 bin TL. Akalın'ın kaldığı özel havuzlu ultra lüks odanın gecelik fiyatı 35 bin TL. Ünlü popçunun Dubai tatilinin fiyatı ise 170 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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