“3 milyon engellinin pediatrik rehabilitasyona ihtiyacı var”

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Sağlık Örgütü’ne göre gelişmekte olan ülkelerde engellilik oranının yüzde 12 olduğunu belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Türkiye'de 0-16 yaş aralığında 3 milyon engelli birey var. Bu kadar pediatrik rehabilitasyon ihtiyacı olan birey için rehabilitasyon hedefleri tam olarak belirlenmeli, tespit edilen sorunlar, yorumlanmış sonuçlar ve düzenli takipler sorgulanmalı” dedi.

Pediatrik rehabilitasyonun, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında fiziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişim problemleri nedeniyle ortaya çıkan engel ya da özür tablosuna yapılan multidisipliner yaklaşımların tümü olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, “Disiplinlerarası iletişim bir zorunluluk ve her disiplin kendi içinde çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarına göre hareket etmeli. Biz fizyoterapistler, bu multidisipliner ekibin bir parçası olarak çocuklarda karşımıza çıkan fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlamaları fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla ele almayı, çocukların bağımsızlık düzeyini arttırmayı, aynı zamanda çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.